KELLEL VEAB? ⟩ 3 sodiaagimärki, kelle armuelu saab nüüd tuult tiibadesse

Pühapäeval (23.10) liikus Veenus oma kodumärgist Kaaludest kirglikusse veemärki Skorpionisse. Skorpion on olemuselt sõjakas ning lisaks Pluutole on selle kaasvalitsejaks ka Marss. Harmooniat armastavale Veenusele on aeg Skorpionis üldiselt väljakutseterohke - see periood kestab 16. novembrini, muutes meie häälestatust ja hoiakuid lähisuhetes. Nüüd on aeg läbida suhetes teatav surma- ja taassünnimoment, et tõusta fööniksina tuhast.