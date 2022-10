KARISTAMATUSE TUNNE ⟩ Pärnu noortekampade peksmised on olnud aastatepikkune probleem

«Peksmine ja teineteise väärkohtlemine on suhteliselt tavapärane tegevus Pärnus.» Ühismeedias levivate karmide videote valguses on pinnale tulnud mitmed vägivaldsed juhtumid, mis Pärnu noorte seas aset leiavad. See probleem puudutab ühiskonda laiemalt. «Noortel ongi karistamatuse tunne,» tunnistab Elu24-le intervjuu andnud sotsiaaltöötaja.