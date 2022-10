VALEINFO ⟩ Politsei internetis levivast õõvastavast videost: see ei vasta tõele

Videos on näha poissi, kellel on hambad suust välja löödud ning kes lamab selili asfaldil. Samal ajal tunnevad noored poisid tema ümber noormehe pärast muret, kuid naeravad šokiseisundis: «Kuule, päriselt ka, tal on jumala p****s. Me ei saa temaga niimoodi käituda ju.»

Üks poiss pakkus välja kutsuda kiirabi, kuid teine segas vahele, öeldes, et poisi ema ise majandab temaga. Elu24-le vihje saatnud isiku sõnul sai väidetavalt 13-aastane poiss jõhkralt peksa ning talle ei kutsutud abi. «Ta jäeti lihtsalt sinna vedelema.»

Elu24 uuris politsei- ja piirivalveametilt, kas sotsiaalmeedias levivad väited vastavad tõele.

«See info ei vasta tõele. Võtsime video avaldajaga ühendust ja selgus, et konkreetne video levib ühel sotsiaalmeedia platvormil, kust saime ka infot videos viibinud alaealise kohta. Selgus, et tegemist on Saaremaal elava poisiga, kes on elus ja terve,» vastas PPA pressiesindaja Kristi Raidla.