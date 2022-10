NÄDALAPROGNOOS ⟩ Käes on pöördeline aeg, kust tagasiteed ei ole: ole valmis muutusteks

Neljapäeval jõuab Merkuur trigooni Marsiga ja kvadraati Pluutoga - see on päev täis intensiivset suhtlemist, mõttevahetust, eneseväljendust ja võibolla ka pöördelisi teadaandeid. On suurem tõenäosus, et laskutakse vaidlustesse ning püütakse teistele enda seisukohti peale suruda. Mõistuse töö on võimendatud, küsimus on selles, et kuidas seda ära kasutada. See on hea aeg ajurünnakuks ning keerukatele probleemidele lahenduste otsimiseks.