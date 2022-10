KLÕPS ⟩ Tanel Padar oma kihlatust: vahepeal ajame hulluks ka teineteist

Laulja Tanel Padar ja Lauren Villmann on paar, keda ühendab sarnane huumorisoon. Ja vahel postitab muusik oma kihlatust pilte, mis kõigile meeltmööda ei oleks.

Taneli ja Laureni huumor on tõepoolest miski, mis neid ühendab. Elu24 astroloog avaldas möödunud aasta suvel paari sünastria, kus ta tõi esile just selle: «Neil on sarnane huumorisoon ning mõlemad vajavad palju uusi elamusi ja sotsiaalsust.» Loe pikemalt Taneli ja Laureni sünastriast SIIT.