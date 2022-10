VIDEOKLIPP ⟩ Instagram vs. reaalsus: peaminister Kaja Kallas näitas Euroopa Ülemkogu kulissidetagust

Neljapäeval osales peaminister Kaja Kallas Brüsselis Euroopa Ülemkogul, kus arutati peamiselt energiaga ning Ukrainaga seonduvatel teemadel.

Lisaks Ülemkogul klõpsatud fotodele jagas Kallas ühismeedias videoklippi pealkirjaga «Instagram vs kulissidetagune Euroopa Ülemkogul». Sellega annab peaminister võimaluse piiluda Ülemkogu reaalsusesse.

Varemgi on Kallas Instagramis avaldanud, et kui säärased kohtumised võivad tunduda esmapilgul glamuursed, on need reaalsuses täis intervjuusid ja pikki kohtumisi.

Vaata kõnealust klippi!

Pärast Ülemkogu tõdes Kallas Postimehele, et on uhke selle üle, et tippkohtumise järelduste Ukrainat puudutavasse ossa jõudis mitu punkti, mida Eesti sinna soovis.

«Saime tugevad järeldused. Meie poolt sai sisse viide Venemaa külmutatud varade kasutamisele, see, et oleks ühtne suhtumine venelastele viisade andmisse, samuti läks sisse viide Venemaa propagandale ning sellele, et tegelikult oleme infosõjas ja kõrgetes energiahindades on süüdi Putin ja sõda,» loetles Kallas.