POLE AHISTAMISES SÜÜDI ⟩ Filmi «Tabamatu ilu» peaosatäitja Kevin Spacey mõisteti kohtus õigeks

Manhattani föderaalkohus leidis neljapäeval, et Kevin Spacey (63) ei ole süüdi näitleja Anthony Rappi (50) tema vastu algatatud tsiviilasjas. Rapp esitas Spacey vastu süüdistuse seksuaalses ahistamises, mis olevat leidnud aset enam kui kolmkümmend aastat tagasi 1986. aastal, kui Rapp oli vaid 14-aastane. Rapp väitis, et Spacey ronis talle otsa. «Teadsin, et midagi oli väga valesti,» ütles Rapp juhtunut meenutades ning sõnas, et see oli tema elu kõige traumaatilisem sündmus.