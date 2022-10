Diana Klas kinnitab lahkukolimist: seal veedetud aeg oli mu elu kaunemaid ja lõbusamaid

Facebooki postituses meenutab Diana kauneid koosveedetud hetki. «Ma olin õnnelik. Me kokkasime, vaatasime koos filme, istusime aias, naersime nagu meeletud ja vahel nutsime koos.» Naine nentis, et hoolimata kõigest jääb Kerdo tema kõige kallimaks sõbraks. «Isegi, kui me teed lähvad lahku ja nemad Soomes ja mina Eestis olen. Tal on soe süda ja õrn hing. Ta on väga kallis inimene mulle ja jääb selleks alati.»