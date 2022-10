Ukraina folkbänd avaldas uusversiooni The Rasmuse 2003. aasta hittloost, mis on tänaseni bändi kõige edukam laul.

Bändid lõid käed, et tõsta avalikkuse teadlikkust Ukrainas toimuva sõja kohta. Seega kannab vastloodud lugu pealkirja. «In The Shadows Of Ukraine».