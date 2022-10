«Iga Eestimaa inimene peab siis panustama selle säilimisse.» Tartu pargi päästmine läheks maksma miljoneid

Sanatooriumi park on 12,2-hektariline roheala, mis on igapäevane vaba aja veetmise paik tuhandete tartlaste. Täna jookseb looduskaitsjate süda pargi pärast verd just seetõttu, et ajaloolisest rohealast on Tartu linn määranud 3,5-hektarilise tüki ehitusmaaks, kuhu maa omanik – Eesti üks suurimaid ehitusfirmasid Nordecon – plaanib rajada elamud.