Janika Sillamaa avaldab esimese lauluraamatu: paljud tundsid huvi mu loomingu nootide vastu

Sillamaa on kirjutanud täispikki muusikale juba kahekümne ringis. Mõistagi kogu materjal lauluraamatusse ei mahtunud. «Ainuüksi «Faustis» on juba 43 numbrit. Kirjutan palju muusikat lastele ja noortele, kuid need on mõneti nagu suurvormid. Need ei ole üldjuhul salmilaulud, mida saaks teosest välja kiskuda. Kuid lugusid, mida annab esitada konteksti väliselt, said mõned ka laulikusse,» selgitas muusik, kes on loonud oma karjääri jooksul pea 500 teost.