AMEERIKA UNISTUS ⟩ Kuidas Viljandi mehest sai kapten miljonäride luksusjahtidel

Viljandis üles kasvanud Karl Selter töötab täna Ameerikas Floridas erajahtidel kaptenina. «See lugu sai alguse, kui ma olin viieaastane... Meil oli Viljandis kino ja ma mäletan, et ema ütles, et ma vaatasin filmi «Convoy» neli korda päevas. Sealt see hakkas,» meenutas Karl, öeldes, et Ameerika oli unistuste maa.