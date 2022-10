ELU25 ⟩ Liina Normet: peresid lõhestav seadusemuudatus hoiab Reformierakonda Isamaa käes pantvangis

Kui peres on kaks last, saab toetust 80 eurot järeltulija kohta. Kolme lapse korral kasvab toetus 280 euroni. See tähendab pea 700 eurot kuus lisaks. Kas kolmanda lapsega kasvab peres kulu 700 euro võrra? Kindlasti mitte ja isegi, kui see nii oleks, ei pea riik seda kinni maksma.

Nüüd tekib olukord, kus kahe lapsega toimetulekupiiril olevad vanemad ei suuda lubada perele sama nagu kolmelapselised pered. Koolikulud, reisid, meelelahutus – see jääb suurematele peredele ning samas on meil kahelapselisi leibkondi Eestis kolm korda rohkem.

Iga laps on võrdne panus

Teise aspektina tuleb rõhutada, et seadusemuudatuse rakendumisel ei saa uuest aastast toetust need, kelle peretoetus on katkenud seisuga 31.12.2022. Vahe võib olla vaid mõnepäevane, kuid majanduslik ebavõrdsus venitatakse 24 aasta peale. Nendest saavad väga pikad aastad!

Toon näite: peres on kolm last vanuses 17, 2 ja 1. 17-aastane on jätnud kooli pooleli ning peretoetust seega enam ei maksta. Naaberperes, kus kasvavad täpselt sama vanad lapsed, kuid vanim jätkab kooliteed, on toetus kindlustatud järgmiseks 23 aastaks.

Suurperesid peab toetama, aga ka väikepered peavad ennast hoituna tundma, et meie iive kasvaks.

Isamaa liige Riina Solman ütles otse: «Kes rohkem panustab, see rohkem saab!» See on ülbe ja alandav sõnavõtt. Tegelikkuses on panustajaid palju, kuid seadus on ebaõiglane. Iga laps on võrdne panus!

Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, palun ajage selg sirgu ja lükake see seadusemuudatus tagasi. Suurperesid peab toetama, aga ka väikepered peavad ennast hoituna tundma, et meie iive kasvaks.