MIS SIIN TOIMUB? ⟩ Hendrik Terrase Eesti 200 TikToki video tekitab inimestes rohkem küsimusi, kui annab vastuseid

«Valitsuse tegemata töö tõttu on terve Eesti rahvas sunnitud praegu raha põletama kõrgete elektriarvete peale. Kuus senti kWh on õiglane elektri hind! Seda saab saavutada, kui me investeerime taastuvenergiasse, paneme püsti meretuulepargid ja teeme seda kiiresti. Meil on tehnoloogia olemas. Kõik on praegu otsuse taga kinni – kas aidatakse kaasa või pidurdatakse bürokraatiaga. Kuus senti kWh eest on see hind, mis peab Eesti tarbijal olema juba järgmise paari aasta jooksul,» sõnab Terras TikToki videos.