ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Venemaast ei saa normaalset riiki, kuni vene filosoofia järgi ei ela seal inimesed, vaid kärbsed

Kodanikud eksisteerivad küll paberil, isegi mingis põhiseaduses, kuid üksikuna on nad kärbsed, suvaline saast, kellest on "kasu" vaid siis, kui nad moodustavad kogumi, mis on kasulik riigile, mis omakorda tähendab Venemaal väikese, "jumalast määratud" eliidi käibelolevat mõtteviisi. Selle klassiga kärbsed ei vaidle.

Trahvi tehakse niikuinii

Vene päritolu sotsioloog Matvei Malõi on umbes 15 aastat tagasi pannud kirja mõned aspektid, mis eristavad kollektiivset kärbesteühiskonda ühiskonnast, kus enam või vähem läheb korda indiviid.

Malõi väidab, et läänemaailmas on seadus tavapäraselt selleks, et ta kehtiks kõigile inimestele võrdväärselt. Lipsatusi esineb, inimloomus tahab ikka end erilisemale kohale vedida, aga seaduse raskusega peab arvestama ka näiteks kõrgel postil istuv poliitik.

Venemaal, usub Malõi, ei tähenda seadus mitte midagi, kes mingilgi moel seadusest kõrvale hiilida ei ürita, on lihtsalt lollakas. Malõi kirjutab: "Nõnda kujutabki vene inimene end jumalana ja ütleb – mina võin kõike." See muuseas tähendab, et mitte kellegi teisega ta arvestada ei taha.

Vene riigis pole kunagi õnnestunud luua häid seadusi seepärast, et neid ei kirjutatud maa ega kodaniku heaolu ja arengu huvideks. Need on kirjutatud nii, et neid lausa peab igal hetkel rikkuma, mis annab aga täieliku anarhistliku suva ka kildkonnale, kes seaduse täitmist kontrollima peaks.