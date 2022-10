Nendest tähemärkidest paaride suur armastus võib pöörduda kirglikuks vihaks

Kuigi soovime kõik, et meie elus valitseks rahu ja harmoonia, on meil paratamatult ka polaarselt vastandlikke kogemusi. Suuremal osal inimestel on olnud elus keegi selline, kellega läbisaamine läks käest ära ning vähemalt üks pool tundis teise vastu suurt viha. On öeldud, et kirglik vihkamine saab tekkida vaid seal, kus on olnud suur armastus. Intensiivsed tunded võivad kanduda ühest äärmusest üle teise. Vaatame seekord, milliste sodiaagimärkide vahel võib tekkida väga suur vihavaen. See ei tähenda, et nad poleks suutnud olla varem armastavad sõbrad või kaaslased.

On teada, et üldiselt Skorpion on üks kõige vihasem sodiaagimärk, kes hoiab negatiivsetest emotsioonidest kinni ning võib vaenlast kättemaksu eesmärgil ka aastaid hiljem ootamatult rünnata. Skorpionid, kes on tegelenud rohkem enesearengu ning empaatia arendamisega, enam niimoodi ei reageeri, kuid teavad nemadki sisimas, et see tung neil on. Jäär seevastu on kardetav vaenlane, kui keegi seisab tema tahtel või plaanidel ees. Ent alati pole asi ühes kindlas sodiaagimärgis, vaid hoopis kombinatsioonis. Kõigel on kaks poolt. Mõned sodiaagimärkide kombod võivad tuua välja teineteise kõige vihasemad ja tumedamad pooled, mida keegi teine neis samamoodi esile ei too.