INTERVJUU ⟩ Telemängu «Ma näen su häält» võitis aktivistist teeskleja: minu hääl ei ole mõeldud laulmiseks

Telemängu «Ma näen su häält» võitnud 19-aastane Kerttu Lepik on pärit Keilast ning laulmine on talle üsna võõras. «Ükski mu hobi pole domineerivam, sellepärast otsustasime, et võtame kõik asjad kokku ja minu rolli nimeks saab aktivist,» räägib Kerttu.