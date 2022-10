Jäär tüdineb ajapikku partnerist, kes teeb kõik alati täpselt nii, nagu Jäär tahab, ega esita Jäärale kunagi väljakutseid. Jääral on vaja tunda jooksvalt, et tal on suhtes missioon ja võimalus partnerit vallutada, kuid see pakub pinget vaid juhul, kui partner näitab ka teatavat vastupanu ega ole liiga kerge saak. Jääral ei tohiks lasta kunagi tunda, et oled tal lõplikult ja igavesti peos. Samuti tüdineb Jäär partnerist, kes ei näita piisavalt välja emotsioone ning on pidevalt ühtlaselt stabiilne. Kuigi selline partner võib mingil hetkel tema jaoks väga toetav ja tasakaalustav olla, tekib Jääral ilmselt ühel hetkel huvi kellegi särtsakama vastu.