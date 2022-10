Ehitusloa pärast kohut käiv ärimees pole endast kirjutatud artikliga rahul: pealkiri ja tasuta nähtav osa on eksitav!

«Kahes astmes otsustas kohus, et naaber on oma vaidlusega hiljaks jäänud. Riigikohus otsustas, et ei ole, ja saatis asja esimesse astmesse tagasi sisuliseks aruteluks. Riigikohtu otsuses on ära toodud ka kogu naabripoolse juristi argumentatsioon, kuhu on muidugi kõikvõimalikud süüd kirja pandud. Kohus märgib, et ei võta seisukohta nende argumentide osas, aga saadab asja esimesse astmesse tagasi sisuliseks aruteluks.»

Puusaag väljendas pahameelt artikli autori pihta. «Seda peenikest vahet ajakirjanik Kirsti Vainküla ei märganud või ei tahtnud märgata, kes seda pikka dokumenti viitsikski lugeda, head lugu ei saa lasta faktidel rikkuda. Aga järelduse tegi küll, et naaber on saanud õiguse ja nüüd läheb lammutamiseks. Sellest piisab, et kirjutada artikkel ja kujundada pealkiri, mis on tõeline klikimagnet. Alatu ärimees Puusaag sigatseb abitu naabriga, vähe on asju, mis müüks paremini. Kommentaatorid nõuavad maja kohest lammutamist, sõbrad on hämmingus jne. Tere tulemast Viimsi.»

«Artikkel, mis ilmus paberlehes, kirjutas vähemalt, et probleemi põhjus on vallaametniku lohakus. See jupp, mis oli veebis nähtav, ei maininud valda üldse, vaid kogu sigadus oli minu. Protesti peale vähemalt muudeti pisut pealkirja, kuhu lisati viide valla süüle. Aga damage is done (kahju on tehtud – toim) ja mine seleta nüüd maailmale.»