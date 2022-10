TÄHTSAD PARLAMENDIJUTUD ⟩ «Vesi on sama valge nagu viin.» EKRE saadikuid huvitab, mida riigikogu esimees puldis joob

Peaminister vastas parasjagu saadikute küsimustele ning Jüri Ratase joogivalik jäi osa riigikogu liikmete hambusse pärast seda, kui too juhtis tähelepanu sellele, et infotunnis peab püsima konkreetse infotunni temaatika juures. «Ma tahaksin teha ühe tõepoolest protseduurilise märkuse,» ütles EKRE saadik Mart Helme. «Nimelt, meil on keelatud siia saali tulla toiduainetega. Ma näen, et lugupeetud riigikogu esimees joob kohvi, ja see ei ole siinse saali kommetega kooskõlas.»