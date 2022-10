Karl Killing avab artistikarjääris uue peatüki

Värske eestikeelne singel «Linda» on sellest nädalast saadaval kõikidelt digitaalsetelt platvormidelt. Lisaks Killingule endale on laulu kaasautoriks Robin Mäetalu ja laulusõnade loomisel aitas kaasa aastakümneid muusikamaailmas tegutsenud Jana Hallas.

Muusik tunnistas, et laul «Linda» sündis läbi ühe armumise, mida lähiminevikus koges. «Olen üleüldiselt väga skeptiline suhete teemal, kuid viimased pool aastat on olnud mu elus täiesti uued tuuled. Olen valmis olema rohkem haavatav ja aus enda suhtes ning proovin olla avatum ka enda tunnetega,» märkis Killing.

Laul «Linda» on loojate sõnul otsekohene armastuslugu. «Seda temaatikat on ka tunda minu tulevasel debüütalbumil. Mis puudutab aga konkreetse loo «Linda» pealkirja, siis pean tunnistama, et ühtegi Linda nimelist sõpra mu lähedaste ringis pole. Sõna linda tähendab hispaanias keeles «iludus», sama ideed sümboliseerib see sõna ka minu loos,» lisas Killing.

«Peagi annan välja ka albumi, kuid konkreetset tähtaega pole veel paika pannud. Lubadus on tehtud, et lähiajal teeme selle koos tiimiga ära. Mis puudutab muusikavaldkonda, siis olen sel alal enda suhtes väga range. Kui panen endale mingi eesmärgi, siis tean, et rühin selle nimel kõvasti. Olen lapsepõlvest saati olnud veidike imelik perfektsionist - proovin alati anda endast maksimumi. Kui tunnen, et saab paremini, siis võtan hingetõmbe hetke ja teen uuesti,» lausus mees.

Milline perfektsionist on Killing aga eraelus ning suhete vallas? «Selles vallas on natuke raskem perfektsionist olla. Olen liiga noor mõistmaks, mida ma sõprus- või armusuhetest tegelikult tahan. Tunnen, et see on täielik kasvamise protsess,» laulus ta.

«Ka antud laul on kirjutatud lihtsalt emotsiooni pealt. Nii see kõige siiram ja lahedam looming sünnibki. Uue albumi peal olevatel lugudel käsitlen ka tõsisemaid teemasid. Fookuse all on väärtused. Sisu on mingil moel eksistentsiaalne. Olen sügav mõtleja ja soovin seda ka oma laulude sõnumis välja tuua. Mind ajab närvi see, mis maailmas hetkel toimub. Viimasel ajal olen mõistnud, kui kiiresti möödub aeg - alles lõpetasin kooli ja sellest on märkamatult juba kolm aastat saanud,» lausus Karl Killing raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».