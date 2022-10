SEENESÕBER ⟩ Liisa Oviir oma suurest kirest: igal nädalavahetusel täituvad korvid kui imeväel

Jurist ja poliitik Liisa Oviir on suur seenesõber. Oviir ei mõista, miks räägitakse, et seeni pole, kui tegelikkuses avaneb metsas hoopiski teine vaatepilt. «Loen ajalehest, et see aasta seeni pole. Igal nädalavahetusel käin seda kontrollimas,» ütleb endine parlamendiliige ja jagab vahvaid pilte oma seenesaagist.