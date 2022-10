HAIGLA VIGA? ⟩ Kaks aastat tugevate valudega elav Marika läbi pisarate: miks just minuga pidi selline asi juhtuma

Neli päeva hiljem tekkisid aga Marikal palavik, kõhuvalu ja uriinileke. «Uriin hakkas mööda jalgu alla voolama, ma ei saanud üldse aru sellest, et miks see nii on. Siis arst ütles selle peale, et juhtub,» rääkis Marika «Pealtnägija» saates.