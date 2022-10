ELU25 ⟩ Askur Alas: Saksa rangusega vene lollused – miks teeb riik kodaniku tervisest omale hiigelprobleemi?

Lisaks kirjutab Brit, et e-sigareti hulgimüüjad tulevad tema algatusega kaasa. Muidugi tulevad, keegi neist ei taha lastele müüa, isegi kasvõi sel pragmaatilisel põhjusel, et see on bad for business and reputation. Õnneks, nagu ta kirjutab, võttis ka haridusministeerium lõpuks vedu ja mingi kohtumine toimub. Aga kuna seal osaleb TAI esindaja, aga mitte ühtegi e-sigareti spetsialisti, siis mul erilisi lootusi pole.

Keelamine ei tohi olla tervisekaitsja suva

Kui tervisekaitsjad (muidugi maksumaksja palgalised) väidavad, et maitsete (ja potentsiaalselt üldse e-sigareti) keelamine on põhjendatud sellega, et need on laste jaoks atraktiivsed, siis miks müüakse igasugu magusaid siidreid, mida lapsed heameelega joovad? Miks mitte keelata nutiseadmed ära, mida lapsed kasutavad, sest need on ju nii kahjulikud? Või kui veel kaugemale minna, miks ei keelata ära autosid, sest need reostavad loodust?

See, et Eesti on ülipüüdlikult saksa ranguse ja nõuka lollusega rakendanud euroliidust rangemaid reegleid, on täislollus.

Sest kahju on suurem kui kasu. Igasugu keelamine peab olema väga-väga põhjendatud. Riik võib reguleerida, seda muidugi, ja nii soodustatakse autode keelamise asemel üleminekut fossiilkütuseid tarbivatelt autodelt elektrisõidukitele (kuigi ka siin võib vaielda, kui palju rohelisemad need praegu ikka on).