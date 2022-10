VIDEO JA GALERII ⟩ Rokibändi HND uus tulemine tuuseldas publikut ja meeletu pidu kestis hommikuni

Energiat ja powerit oli laval rohkem kui tagasihoidlik eestlane harjunud nägema ja see oli nakkav ka publikule, kes juba esimestest taktidest bändi ammendamatu energiaga kaasa tuli.

HND on muusikaline kooslus, mille sarnast teist Eestis ei ole. Oma muusikat nimetavad nad ise naljatades krati-metaliks. 2006. aastal ilmunud esiksingliga «Vaevu hingan» leiti kiirelt tee kuulajate südametesse, aga ka raadiote ja telejaamade playlistidesse.

Lisaks sellele on bänd aastate jooksul andnud märkimisväärse hulga kontserte, sh soojendanud erinevaid välisartiste ning nende muusikat on kasutatud mitmetes tuntud seriaalides ja filmides («Seenelkäik», «Kättemaksukontor», «Viimane võmm»).

Peale seitsmeaastast pausi on HND taas koos ja tegusam kui kunagi varem. 9. septembril 2022 andis bänd välja singli ja video «Soo». Lugu iseloomustab ja annab aimu HND uue plaadi materjalist, pakatades energiast ja powerist. «Soo» näol pole tegemist mingi sussisahistajatest vanameeste comebackiga, vaid tundub, et rokilavadelt eemaloleku ajaga on kogutud endasse plahvatusohtlikku energiat, mis nüüd kõigi silme ees valla pääseb.