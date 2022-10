Koit Toome pani oma paugupilli krõbeda hinnaga müüki: haruldane, ilusa varustuse ja erakordselt väikese läbisõiduga

Mootorimürinat armastava laulja Koit Toome müüki pandud masina täpsem mudel on Aston Martin DB9. Erinevate automüügi portaalide andmetel ulatub sellise sõiduki hind kohati suisa 80 000 euroni. Tegemist on küll pisut vanema Aston Martini mudeliga, 2008. aasta väljalaskega, kuid ka selle kapoti all tuksub tõeline lõvisüda – V12 mootor.

«Viimane suur hooldus tehtud sel kevadel Carmuses. Uued pidurikettad, piduriklotsid, uste amordid ja uued rehvid. Autol on 18420 km läbisõit ja on täiesti ideaalses korras. Talvel pole kunagi sõitnud! Kõik on suvel Carmuses üle vaadatud,» seisab kuulutuses.

Toome sõnab veel kuulutuses, et tegemist on väga haruldase autoga. «Ilusa varustuse ja erakordselt väikese läbisõiduga. Enamus ajast seisnud, kuna oli kollektsioonis, kus oli mitmeid autosid veel. Aston Martini V12 on klassika. Müün oma isikliku auto, kuna uus tuli asemele. Üks ilusamaid 6.0 L V12 DB9, mida näinud olen. Ainult tõsistele huvilistele! Ei tingi, ei vaheta!»

Eelmise aasta oktoobris müüs Toome kaua hoitud Mitsubishi sportautot, mille soodushinnaks oli 30 000 eurot. Kuigi esialgu võis hind tunduda krõbe, oon Mitsubishi Lancer Evo X entusiastide seas väga hinnatud auto. Viimase aasta jooksul on selle keskmine hind ületanud halastamatult 20 000 euro piiri.

Toome masina hinda kergitas aga veel aukartust äratav rida täiustusi: sportvedrustus ja summuti, hinnalised veljed, süsinikkiust antitiib jm. «Auto tuuningu ja ehitamise peale on läinud üle 30 000 euro,» märgiti kuulutuses.

Selle tuuninguga on auto võimsust tõstetud raevuka 390 kilovatini. Nii saab Mitsubishiga arendada kiirust 240 kilomeetrini tunnis. Toome käes on masin olnud nähtavasti viimased üheksa aastat.

Täpsemat kommentaari auto kohta Elu24-l saada ei õnnestunud. «Ma olen praegu väga hõivatud,» vabandas Toome.