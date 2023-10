53-aastane Matthew Perry on USA näitleja, keda paljud teavad armastatud telesarjast «Sõbrad». Novembri alguses ilmub Perry autobiograafiline raamat «Sõbrad, kallimad ja see suur kohutav asi», kus ta räägib avameelselt oma narko- ja alkoholisõltuvusest, mis ta elu peaaegu hävitas, vahendab Page Six.