VIDEOD ⟩ Austraallanna komistas rannas hiiglasliku suguelundi otsa: mu jala suurune!

Austraallanna külastas kodukohas, Queenslandis asuvat randa ja leidis sealt eest midagi kummalist. Nagu ikka tegi naisterahvas nähtust video ja postitas selle ühismeediasse, kus see läks viraalseks.

«Mida kuradit see veel on?» on naist kuulda TikToki videos üllatunult pärimas. Praeguseks on pakutud, et tegu võib olla vaala suguelundiga, millest imetaja oli kahetsusväärselt ilma jäänud.

Teises klipis selgitab naine, et ta jalutas rahulikult rannas, kui ta selle otsa komistas. Ühes videos teatab ta üllatunult: «See on mu jala suurune!»

Austraalia metsloomade ekspert doktor Vanessa Pirotta on eriskummalist nähtust ühismeedias märganud ja kommenteerinud: «Raske on ilma seda päriselt nägemata täpselt öelda, mida see objekt endast kujutab.»

Pirotta lisas, et teadlasena vajavad nad selle kohta võimalikult palju infot. «Võimalikult palju teavet suuruse ja ka selle kohta, kuidas see iga nurga alt välja näeb, nii et me lihtsalt ei tea praegu öelda.»