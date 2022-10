ARMAS KLÕPS ⟩ Esindamas Eestit ja USA-d: Grete Griffini tütar läks lasteaeda tähendusliku särgiga

Grete ja Roberti tütar, nelja-aastane Gloria läks lasteaeda särgiga, kus on USA lipp, mille tõmbavad lahti käed ja mille alt paljastub hoopiski Eesti lipp. «Mitmekesisuse nädal koolis. Esindamas Eestit ja USA-d,» on kirjas armsa pildi all.

Augusti lõpus kirjutasime, et Grete tütar alustas haridusteed mainekas erakoolis. Ameerika koolisüsteemi teeb teistsuguseks see, et algklasside alla loetakse ka lasteaia-aasta ehk siis algklassides käivad 5–10-aastased, põhikoolis 11–13-aastased ja keskkoolis 14–18-aastased lapsed.

Lapseootel Grete aga tõdes suve lõpus, et oma tütre esimesel koolipäeval on väga raske rase olla. «Ma nutan nende emotsioonide pärast nädalaid!»

Gloria on Roberti ja Grete vanim tütar. Möödunud aasta alguses liitusid Grete ja Roberti tütred Gloria ja Gameya Instagramiga. Pisikesed tütred siiski ise enda kontosid ei halda – mõlema tütre profiilil on kirjas, et kasutajate eest vastutavad nende ema ja isa.

Türilt pärit Grete Griffin läks 2012. aastal USAsse õppima ja tutvus seal oma tulevase abikaasa, Ameerika jalgpalli profiliiga (NFL) mängija Robert Griffin IIIga. Paar abiellus 2018. aastal ja nende peres kasvab kaks tütart: 2017. aastal sündinud Gloria ning 2019. aasta septembris sündinud Gameya. Robertil on oma esimesest abielust ka 2015. aasta mais sündinud tütar Reese.