Jüri Pootsmann novembris ilmuvast kauamängivast: laulude kirjutamist peab oskama nautida

Värske lugu «Vaata mind» sündis suvel Keibu metsade vahel Harjumaal. «Tegime sõpradega ägeda istumise. Rentisime sinna maja ja seal oli mõnus looduse keskel meil olla. Tegime süüa, sauna, hüppasime mullivanni, olime niisama ja muidugi lõime ka muusikat. Nii see uus laul alguse saigi, see on just Keibu metsade keskelt pärit,» rääkis Pootsmann.

Uus laul on sisu poolest meeleheitlik lipu lehvitamine. «Sõnade mõttes on see tähelepanu saamise soov kellegi poolt. Mingis mõttes ka vana teema üles surkimine. Kui sa sinna sõnadesse sisse lähed, siis mõistad, et see teema on juba ammu mädanenud, kuid on soov ikka tähelepanu saada. Kuigi sisimas tead, et see on läbi. Võibolla räägib ka kergest läbielatud traumast – selleks, et emotsioone välja saada, mulle meeldib selles teemas surkida,» muigas autor.