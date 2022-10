Kohus pani käe ette: eksnaist õhkida üritanud mees veel vabadusse ei pääse

Viru maakohtu 18. oktoobril tehtud määrusega jäeti Jaanus Kolpakov tingimisi enne tähtaega vabastamata. See tähendab, et mees peab vangis edasi olema ning unistus elektroonilise valvega vabadusest jääbki vaid unistuseks.

Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich sõnas, et arvestades mehe toime pandud kuritegude asjaolusid ja eelnevat elukäiku, on praegu ennatlik arvata, et teda vabanemisel ootavad tingimused ehk elu- ja töökoha olemasolu kindlustavad Kolpakovi edasise õiguskuuleka käitumise, kui kinnipeetava mõttemallid ja hoiakud seda ei toeta.