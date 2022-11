KOOLIKIUSUST MISSILAVALE ⟩ «Armastuse maleva» Annika: koolis käies arvasin, et olen inetu pardipoeg

«Kui sa oled väike, siis mõtled, et mis mul viga on. Miks minuga nii tehakse? Ja kui sa vanemaks saades ei tegele nende asjadega, läheb see aina hullemaks.» «Armastuse maleva» Annika jagab, kuidas jõudis koolikiusu all kannatav «inetu pardipoeg» Egiptusesse lavale Eestit missivõistlusele esindama.