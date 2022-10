ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Konstantin Päts – kivipallur Jürto näoga kasutu kodumaine Lenin

Juku-kalle Raid ütleb, et seoses Pätsi jubeda hiigelpea paigaldamisega linnaruumi astume me tagasi nõukogude aega, kus heroilised, karmilt tahutud ning kangelaslikud lõustad meid kõikjalt jälgisid. No ei ole vaja sihukest jama. Riigipöörajast Pätsu puusliku Estonia ette veeretamine on aga üldse üle võlli. See mees demokraatiast ei hoolinud.