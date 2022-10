Lauljatar Sissi avaldab karmi tõe oma minevikust: see mõte, et ma ei taha enam elada, on äratuskell

«See mõte, et ma ei taha enam elada, see on äratuskell, see on suur äratuskell! Ma istusin voodi ääre peal ja vahtisin seina hästi pikalt ja üritasin aru saada, mis mu sees praegu toimub. Sa ei saa aru, et sa oled nii põhjas, enne kui sa seal oled. Sa ei pane tähele seda kukkumist sinna, sa ei taju, et see võib nii minna, see lihtsalt läheb,» kirjeldab Sissi oma elu keerulisemat hetke. Neist nähtamatuist armidest vabanemine võtab aega aastaid.