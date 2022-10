Dramamama oma apokalüptilisest albumist: see on mõjutatud maailma sündmustest

Ansambel Dramamama on valmis saanud oma neljanda stuudioalbumi «Doomsday Tango». Esitluskontserdid toimuvad 21. oktoobril Tallinnas, Kinomajas ning 22. oktoobril Tartus, Genialistide Klubis. Külalisesinejana astub üle aastate lavale ansambel Jaxy, kes esines viimati kümme aastat tagasi.

«Tuleb tunnistada, et me ei juhtu lava just väga tihti jagama. Need kontserdid on kindlasti erakordsed. Meie bändide muusikas on ühiseid näitajaid võrdlemisi palju. Ootan juba põnevusega, et kuulata Jaxy kõla aastal 2022,» sõnas Tammepõld.

Stuudioalbumi «Doomsday Tango» lugude kirjutamist alustati neli aastat tagasi. «Album on ilmselt senistest Dramamama albumitest teemade läbilõikes kõige kontseptuaalsem ning kujunes poolkogemata veidi apokalüptiliseks, olles mõjutatud viimaste aastate sündmustest maailmas,» märkis bändi solist Mikk Tammepõld. Muusiku sõnul just sellest kasvas välja ka albumi nimi ja nimilugu «Doomsday Tango», mis on tema kirjelduse alusel justkui justkui muretu tantsuõhtu maailmalõpu eel.

«Miskipärast saavad inimesed kokku ja kirjutavad koos muusikat. Kui endale see looming meeldib, mis meie puhul nii on, siis jagame seda materjali hea meelega ka teistega,» märkis Tammepõld.

Muusikaliselt kõlab plaat endiselt nagu tuttav Dramamama. On nii bluusi, rock'n'rolli kui ka lüürilisemat meloodilist rokki. Lisaks bändi põhikoosseisule - Mikk Tammepõld, Jörgen Pakkas, Viljar Norman ja Jeremia Kangas - salvestas mitmele loole kitarri partiisid bändi asutajaliige Laur Joamets. Külalistena teevad albumil kaasa ka lauljatarid Vivi ja Viveli Maar ning ühe loo laulis sisse kitarrist Jörgen Pakkas.

Bändi eelmine album on salvestatud Nashville’i kuulsas stuudiolinnakus Music Row. Värske helikandja on loodud olulisemalt kodusemates tingimustes. «See on tehtud suures osas meie enda kodustuudios. See koht andis meile rohkem ajalist vabadust, võimalusi katsetada ja otsida lauludele oma õiget nägu. Mõned partiid ja soolod saime sisse mängida kadunud Tõnu Aare pillidega, mis on meie jaoks suur au,» sõnas bändi solist.

Huvilised saavad plaati kuulata kõikidelt striiminguplatvormidelt ning CD kujul saab helikandjat osta bändi kontsertidelt ning plaadipoodidest üle Eesti.