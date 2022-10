VÄLJAVÕTTED PÄEVIKUST ⟩ «Miks kõik mind vihkavad? Ma ei ole ju midagi teinud.» Lauljatar Sissi meenutab julma koolikiusu, mis viis depressioonini

«See on minu arhiivikarp aastast 2008. Et ma olin üheksa-aastane, kui ma selle karbi tegin. Siin sees on igasuguseid asju, on kirju, on kingitusi, on superstaarinumber, on pilte minu arust meie põhikoolist,» ütleb Sissi, näidates Elo Mõttus-Leppikule kingakarbis olevaid mälestusi.