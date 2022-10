Eesti Energia suhtekorraldus jätab soovida? Klient: universaalteenuse leping on sõlmitud minu teadmata

«Eesti Energia suhtekorraldus on suutnud mind taas (negatiivselt) üllatada,» kirjutab Eesti Energia klient Mart sotsiaalmeedias. «Ma tean universaalteenust, kuidas see tekkis jne. Tean väga hästi. Kuid teadaolev ei anna mingit alust selliseks sõnastuseks, millega pöördumine algab: mina ei ole sõlminud universaalteenuse elektrilepingut Eesti Energiaga, see on sõlmitud minu eest ja minu teadmata. Õnneks on võimalus lepingust taganeda 29. oktoobrini (teenustasuta, mida pöördumine ei ütle!),» selgitab Mart.