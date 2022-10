ÕNNE ⟩ Toitumisnõustaja Vivika Virve tõi ilmale kolmanda lapse: esimene nimi tuli nii automaatselt

Kui nädal tagasi kirjutas Vivika Virve Instagramis jagatud fotode juurde: «Üks nädal veel minna», siis nüüd võib naisele õnne soovida. «Jah, laupäeval nägi meie poeg ilmavalgust,» räägib Vivika, lisades, et nii tema kui poisslapse enesetunne on hea.

2017. aastal staarkiropraktik Allan Oolost lahku läinud Vivika avaldas tänavu juulis Õhtulehele , et ootab uue elukaaslase Rainiga last. «Ega siin midagi saladusse nagunii ei jää,» nentis ta kavalalt.

Elu24-le rääkis Vivika, et valis teadlikult kodusünnituse. «Kõik läks väga ilusasti ja plaanipäraselt. Mingeid hirme ei olnud, kuna kaks last on ka läbi kodusünnituse sündinud ja see on minu jaoks kõige turvalisem valik,» sõnas ta. «Elukaaslane oli ka väga toetav ja tubli.»