«See oli kohutav läbielamine.» Bolt võtab eestlaste kontodelt kümneid ja sadu eurosid, mängus on ilmselt küberkurjategijad

Hiljaaegu avastas Martin, et ühelt tema Bolti kasutajaga ühendatud kontolt on järsku kadunud üle 250 euro. Pärast esmase artikli ilmumist võtsid toimetusega ühendust veel mitmed inimesed, kel oli juhtunud täpselt sama. Pilt on illustreeriv.

Tuleb välja, et mitmed inimesed üle Eesti on avastanud, et Bolt on võtnud täiesti põhjuseta nende kontolt suuri summasid. «Bolti kontoris oli väga armas teenindaja, kes ütles, et ma pole üldse esimene ja nad ei suuda Boltis aru saada, kust on keegi sisse saanud, et neid juhtumeid on veel,» ütleb Lea, kelle kontolt kadus üle 270 euro.