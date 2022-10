USA näitlejanna Drew Barrymore, kes on tuntud filmidest «Karje» (1996) ja «Charlie inglid» (2000), lahutas 2016. aastal kolmandat korda.

Neli aastat Will Kopelmaniga abielus olnud Barrymore'il on sellest suhtest kaks last. Varem oli ta kahel korral abielus vaid aasta, 2001 kuni 2002 Tom Greeniga ning 1994 kuni 1995 Jeremy Thomasega.