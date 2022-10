Andrei Zevakin «Villale» tehtud küberrünnakust: keegi pahatahtlikult ründas meie saiti

«Küberrünnak, keegi pahatahtlikult ründab meie saiti, see ei ole normaalne,» kirjutas Zevakin. «Püsige lainel, anname instas story's teada, kui on uuesti üleval kõik. Päris palju oste oli, enne kui serveriga juhtus midagi. Päris paljud said juba näha. Kui vaatasite, andke tagasisidet ka,» räägib Zevakin.

Valting ütles Zevakinile lohutuseks: «Andrei, võta positiivselt seda. Need, kes nii teevad, neil on väga suur huvi selle sarja vastu.» Omamoodi on olukord ka naljakas. «Paljud sõbrad saavad kella 19 ajal õhtul kokku, snäkid on kõik laua peal ja siis on küberrünnak!» ütleb Zevakin. «Kolmas episood on ülihea,» tõdevad sarja autorid.