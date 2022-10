Need 4 sodiaagimärki on kõige hoolitsevamad partnerid

Kuigi inimene ei ole ainult üks sodiaagimärk - tema sünnikaardis on esindatud tavaliselt kombinatsioon mitmest märgist - on igal märgil kindlad selgelt eristuvad jooned, mis teevad teda kas rohkem enese- või partnerikeskseks.

Kui soovid oma ellu kaaslast, kes oleks hästi häälestunud sinu tunnetele ja soovidele, siis tasub otsida just neid sodiaagimärke. Ent need partnerid võivad olla ka rohkem klammerduvad, kuna partnerlus on nende jaoks äärmiselt suure tähtsusega.