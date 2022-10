LUGEJA FOTOD ⟩ Luxembourgis kohtab juba tänavatel tonte ja luukeresid

Kuigi on alles oktoobri keskpaik, on mõned elanikud asunud oma majade ümbrust halloween'i-teemaliste asjadega õudsemaks muutma. «Luxembourgi tänavatel ringi jalutades kohtab nii luukeresid kui tonte,» ütles toimetusele fotod saatnud lugeja.

Lisaks suurtele luukeredele kohtab ka väiksemaid, mõned luukered on koguni posti otsa pandud, et need kaugele näha oleksid. Hekki kaunistavad aga kurjakuulutavalt naeratavad minikõrvitsad.

Sõna halloween tuleneb inglisekeelsest nimetusest All Hallows' Eve ning viitab kõigi pühakute õhtule. Halloween on 31. oktoobril tähistatav kalendritähtpäev, mis on eriti populaarne Põhja-Ameerikas. Halloween'i jooksmine ehk trick-or-treating toimub 31. oktoobril. Ajaloolaste arvates on tähtpäeva juured tõenäoliselt paganlikes ja keldi rituaalides. Halloween'i põhitunnuseks on kõrvits, millele on uuristatud nägu ja sisse pandud küünal.