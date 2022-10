KUJUFOPAA ⟩ «Ootan, millal Pätsi pea Joala kombel kasti lüüakse!» Järjekordne kuju on jäänud linlaste hambusse

Esmaspäeval jõudis Konstantin Pätsi ausammas Estonia teatri tagusele ajaloolisele Uuele turule. Kuigi kuju pidulik avamine on alles reedel, on see jõudnud juba kuhjaga furoori tekitada.

«Tänasest on Tallinnas ilmeksimatu ilmaennustuskuju,» naljatab ajakirjanik Kaupo Meiel Facebookis. «Pätsi pea on hele – päikseline ilm. Pätsi pea on laiguline – kohatised sademed. Pätsi pea on tume – tugev vihmasadu. Pätsil on valge müts peas – lumesadu. Pätsil on valge habe – lumetuisk. Pätsi pea on minema lennanud – orkaan.»