TÜLIKAS TEE ⟩ Nõmme elanik elab naabrite terrori all: ähvardas mind ära tappa, kui ühe korra veel siitkaudu tulen

Värske «Kuuuurija» saade tõi aga vaatajateni tuliseks kiskunud olukorra. Nimelt on Rain naabritega raksu läinud ja tüliõunaks on tee, mida elumaja ja korterelamud jagavad. Raini vanatädi allkirjastas omal ajal uusarendusega nõustumiseks lepingu, uskudes, et võib teed kasutada kuni aegade lõpuni. Nii see aga ei läinud.