Need viis fakti tõestavad, et menusari «Kõmutüdruk» muutis maailma

Tänu «Kõmutüdruku» edule on sarjal oma päev New Yorgis.

Kindlasti on veel põhjuseid, miks «Kõmutüdruk» telemaastikul ja sellest väljaspool nii sügava mulje jättis. Näiteks said tänu sarjale tuntuks sellised tähed nagu Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley ja Chace Crawford.

Sari nomineeriti mitmele auhinnale ja ainuüksi Teen Choice Awardsil pälvis see 18 auhinda.

«Kõmutüdruk» oli noortele vaatajatele suureks suunanäitajaks moemaailmas. Samuti said selle fännid leida sarjast elemente oma igapäevaelu puudutavate teemade kohta, millest isegi parimale sõbrannale rääkida ei julgetud.

Sari kujundas osaliselt ka noorte käitumismustreid ning andis olulise panuse internetifolkloori. Iga «Kõmutüdruku» fänn mäletab sarjast tuntud tähemärkide kombinatsiooni XOXO, mis võttis kokku järjekordse mahlase kuulujuttudest pungil blogipostituse. XOXO läks laialt levima ka Eesti noorte seas ning sellest kujunes släng, mida kasutasid ka need, kes selle tagamaid ei teadnud.

Seega, kellel veel «Kõmutüdruk» nägemata, siis nüüd on õige aeg end kurssi viia! Särtsakatest kuulujuttudest ja pöörastest seiklustest saab osa juba täna, 17. oktoobril.

Teleseriaali kuuel hooajal tuuakse vaatajateni Manhattanis Upper East Side'is elavate kõrgklassi noorukite pöörane elu. Neil on probleeme alkoholi, suhete ja staatuse ning loomulikult kuulujuttudega. Noorte tegemistel hoiab silma peal salapärane Kõmutüdruk, kes oma blogis ka kõige salajasemad jutud avalikuks teeb. Räpaste saladuste väljatulek paneb kõikuma nii mõnegi eliiti kuuluva piiga enesekindluse ning murrab fantaasia, et ta on maailma kõige erilisem tüdruk.