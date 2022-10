NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on väga dünaamilised päevad, mis viivad kosmilise südamelöögini

Eesolev nädal toob kaasa parajalt intensiivsust, kuna Veenus ja Päike on liikumas tihedalt teineteise kõrval ja astuvad koos kvadraati Pluutoga - nädala keskel võib oodata transformatiivseid sündmusi ja meeleolusid, need päevad on tulised ja kirglikud.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäevast teisipäevani viibivad Päike ja Veenus kvinkunksis Neptuuniga - see toob kaasa veidi ebaselgust ja keskendumisraskusi. On igatsus millegi parema järele, kuid pea võimatu näppu peale panna, et mis asi see parem on. Eriti ilmutab see energia end suhetes. Samuti võidakse unistada ja fantaseerida millestki või kellestki, millel ei ole reaalset potentsiaali. Unistused ja reaalsus on lausa ebamugavalt kokkusobimatud. See on üsna madala motivatsiooniga päev. Inimesed ei ole päris «kohal».