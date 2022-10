VIDEOINTERVJUU ⟩ «Peaproov ei läinud just kõige paremini.» Tantsusaates säranud Brigitte Susanne Hunt lasi paar tundi enne otse-eetrit hambad käiku

«Kes jälgib kõmu-uudiseid, see ilmselt on kuulnud, et meie «vallaline kaunitar» Brigitte pidi hetkel olema väga armunud. Kellesse, seda ta loomulikult ei ole avaldanud. Mina isiklikult loodan, et ehk avaldab järgmine tants meile väikese saladuse,» sõnas pühapäevase tantsu eel saatejuht Eda-Ines Etti. Tantsu jaoks valisid Brigitte ja Robert Curly Stringsi loo «Kättemaks». Kas selle looga sooviti avalikkusele mingi õrritav sõnum saata? «Ma arvan, et õrritavat muud ei olnud midagi, kui et me tahtsime eristuda, me selgelt eristusime. Lugu on fantastiline. Tants oli fantastiline ja nii see ongi,» ütleb Brigitte tantsupartner ja treener Robert.