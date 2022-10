Alles hiljuti Arrakuga vestelnud Piia Ausman: Jüri oli seal, täiesti rõõmsalt, ja eks ta läkski ikkagi ootamatult

Haus galerii juht ja omanik Piia Ausman on Jüri Arrakuga koostööd teinud juba üle kahekümne aasta. Arrak oli läbi aegade Haus galerii kunstnik. «Koos kogu nende kadunud põlvkonna kunstnikega, Lapin, Tolts,» lausub Ausman. Novembriks olid Ausman ja Arrak plaaninud kohtumise, sest koos taheti rääkida eelseisvatest projektidest.

«Minu jaoks oli ta nagu sõber, ta oli muidugi meie galerii jaoks kunstnik, väga värviline ja suur kunstnik, aga ta oli ka väga südamlik, aastatepikkune sõber, kellega me rääkisime alati väga sisukalt ja pikalt. See on ikkagi raskelt võetav kaotus,» nentis Ausman.