Kunstihuviline Marju Karin Jüri Arrakust: ta oli mees, kes elas justkui suuremas maailmas

Ilumaailmas tegutsev kunstihuviline Marju Karin tõdeb, et tal nii lähedast tutvust siit ilmast lahkunud Jüri Arrakuga ei olnud. «Ma ostsin tema käest graafikat ja mõned maalid. Ta kinkis mulle oma raamatu ja vestlesime pikalt. Tema tööd on kõik seotud teatud märkide, sümboolika ning usundi ja mütoloogiaga, mida ta ka vestluses arendas kui vestluspartner oskas kuulata.»

«Ta oli mees, kes tundus elavat natuke suuremas ja mitmemõõtmelisemas maailmas kui teised,» kirjeldas Karin Arrakut ja lisas: «Kahju, kui üks valgus kustub, aga kui tema mõtetest osa saanud oled, siis tema jaoks oli see siin vaid ruum, millest sisenetakse järgmisesse ja valgemasse.»

Kunstniku mõttemaailmaga tutvumiseks soovitas Karin lugeda teost «Õhtumaiselt». «Kes tahaks tema maailma rohkem piiluda, siis selles raamatus on välja toodud tema kirjavahetus Ilmar Venega,» täheldas Karin ja lisas, et selle raamatu vahele on saanud kahe väga huvitava inimese maailmad. Meeste kirjavahetus toimus aastatel 2009–2017 ja «Õhtumaiselt» avaldati 2018. aastal.